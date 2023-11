La definizione e la soluzione di: Congiunzione per John. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AND

Significato/Curiosita : Congiunzione per john

Della congiunzione inferiore. i due periodi di visibilità fra una congiunzione e l'altra durano 263 giorni (8+263+50+263=584). le congiunzioni inferiori... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Congiunzione per John : congiunzione; john; congiunzione dubitativa; congiunzione avversativa; La congiunzione degli Inglesi; congiunzione antiquata; congiunzione latina; Il john regista di Una moglie; Lo esclama john quando deve scusarsi; john il romanziere di La saga dei Forsyte; La città in cui venne ucciso john Kennedy; L Elkann fratello di john ;

Cerca altre Definizioni