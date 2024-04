La definizione e la soluzione di 7 lettere: Scansare eludere. EVITARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: In un sistema informatico un Single Point of Failure (SPOF), letteralmente singolo punto di vulnerabilità, è una parte del sistema, hardware o software, il cui malfunzionamento può portare ad anomalie o addirittura alla cessazione del servizio da parte del sistema. Solitamente si cerca di evitare ogni SPOF nel momento della progettazione, soprattutto in sistemi pensati specificatamente per essere attivi costantemente, avvalendosi di componenti ridondanti che ne garantiscono il funzionamento anche in caso di guasto.

evitare (vai alla coniugazione)

scansare, tenere lontano, sfuggire il tumore del colon retto è una malattia per la quale, fortunatamente, esiste la possibilità delle diagnosi precoce con ottime probabilità di evitare gravi problemi

per prevenire l'ipertensione occorre evitare il fumo agire in modo da non fare qualcosa per dimagrire occorre evitare di mangiare torte, biscotti, cioccolato, dolci, budini, burro, margarina, panna, pasticcini, snack salati, formaggi, grassi, carne grassa e derivati, bibite zuccherate, cibi fritti nell'olio

Sillabazione

e | vi | tà | re

Etimologia / Derivazione

dal latino evitare, infinito presente attivo di evito, composto da e, ex e vito, "schivare"

Citazione

Sinonimi

aggirare, eludere, escludere, rinunciare, scansare, schivare, sfuggire, sottrarsi, tenersi lontano, star lontano

astenersi, esimersi, liberarsi, , scongiurare, impedire, risparmiarsi

Contrari

incontrare, inceppare, incorrere, imbattersi, affrontare, far fronte, fronteggiare, sottomettersi, incappare

Parole derivate