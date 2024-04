La Soluzione ♚ La poesia di Omero La definizione e la soluzione di 5 lettere: La poesia di Omero. EPICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La poesia di omero: Un poema epico (il termine "epica" deriva dal greco p, èpos, che significa "parola", e in senso più ampio "racconto", "narrazione") è un componimento letterario in versi che narra le gesta, storiche o leggendarie, di un eroe o di un popolo, mediante le quali si conservava e tramandava la memoria e l'identità di una civiltà o di una classe politica. L'epica narra il mythos (mito), cioè il racconto di un passato glorioso di guerre e di avventure ed è stata la prima forma di narrativa, costituendo anche una sorta di enciclopedia del sapere religioso, politico ecc., trasmessa oralmente con un accompagnamento musicale da poeti-cantori. I ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Un poema epico (il termine "epica" deriva dal greco p, èpos, che significa "parola", e in senso più ampio "racconto", "narrazione") è un componimento letterario in versi che narra le gesta, storiche o leggendarie, di un eroe o di un popolo, mediante le quali si conservava e tramandava la memoria e l'identità di una civiltà o di una classe politica. L'epica narra il mythos (mito), cioè il racconto di un passato glorioso di guerre e di avventure ed è stata la prima forma di narrativa, costituendo anche una sorta di enciclopedia del sapere religioso, politico ecc., trasmessa oralmente con un accompagnamento musicale da poeti-cantori. I ... epica f sing (letteratura) femminile di epico Sostantivo epica f sing (pl.: epiche) (letteratura) (poesia) narrazione in versi di gesta eroiche, spesso leggendarie Sillabazione è | pi | ca Pronuncia IPA: /'pika/ Etimologia / Derivazione dal greco antico p ossia "parola, racconto" Sinonimi (aggettivo) eroica, rapsodica

eroica, rapsodica ( per estensione ) favolosa, grandiosa, leggendaria, magniloquente, memorabile, mitica, solenne

favolosa, grandiosa, leggendaria, magniloquente, memorabile, mitica, solenne (sostantivo) epopea, epos, saga Altre Definizioni con epica; poesia; omero; La poesia con gli eroi; La poesia di genere eroico; Memorabile come un avventurosa impresa; Opposta a poesia; Faccio in poesia; Gli studiosi di Omero e Platone; La patria di Omero; Troia ai tempi di Omero;

EPICA

La e verificata di 5 lettere per risolvere 'La poesia di Omero' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.