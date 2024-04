La Soluzione ♚ Il Daniel attuale presidente del Nicaragua

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il Daniel attuale presidente del Nicaragua. ORTEGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Il daniel attuale presidente del nicaragua: Jenna Marie Ortega (Coachella Valley, 27 settembre 2002) è un'attrice statunitense. È nota per aver interpretato Harley Diaz nella serie Harley in mezzo (2016-2018); Ellie Alves nella serie You (2022); Tara Carpenter nei film horror Scream (2022) e Scream VI (2023); Mercoledì Addams nella serie televisiva Mercoledì su Netflix del 2022, grazie alla quale si è aggiudicata un Critics Choice Super Award e ha ricevuto una candidatura al Golden Globe come migliore attrice in una serie commedia o musicale, allo Screen Actors Guild Award come migliore attrice in una serie commedia e al Premio Emmy come migliore attrice in una serie commedia. Ha ...

Altre Definizioni con ortega; daniel; attuale; presidente; nicaragua;