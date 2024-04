La definizione e la soluzione di 4 lettere: Chi l indossa porta spesso i sandali. SAIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il saio è un abito religioso indossato da monaci ed anacoreti. Ha una particolare valenza penitenziale perché realizzato con tessuti molto grossolani ed ha forma di sacco, con delle maniche larghe e legato alla vita con un cordone. Venne usato come abito permanente (e non semplicemente come espressione di penitenza) per la prima volta da Francesco d'Assisi e dai suoi primi seguaci.

saio m sing (pl.: sai)

L'abito che indossano i monaci

Sillabazione

sà | io

Pronuncia

IPA: /'sajo/

Etimologia / Derivazione

dal francese antico saie

Sinonimi