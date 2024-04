La definizione e la soluzione di 6 lettere: Vezzo collana. MONILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Con gioielleria si indica sia l'insieme delle tecniche di lavorazione dei metalli e pietre nobili per ricavarne ornamenti, che gli oggetti ornamentali realizzati in un metallo prezioso, in cui di norma viene incastonata almeno una pietra preziosa. Per molti secoli metalli come l'oro utilizzati in diverse carature da 21, 18, 12, 9 o anche inferiori, spesso combinati con pietre preziose, è stato il normale materiale per i gioielli, ma possono essere utilizzati altri materiali come conchiglie e altri materiali vegetali. È uno dei più antichi tipi di manufatti archeologici, con perle di 100 000 anni fatte con conchiglie Nassarius che si ...

monile ( approfondimento) m sing (pl.: monili)

gioiello (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

mo | nì | le

Pronuncia

IPA: /mo'nile/

Etimologia / Derivazione

dal latino monile

Sinonimi