La Soluzione ♚ Uno degli Emirati Arabi La definizione e la soluzione di 5 lettere: Uno degli Emirati Arabi. DUBAI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Uno degli emirati arabi: Dubai (in arabo , Dubayy, dal probabile significato "strisciare" o "lucertola" o "piccola locusta") è una città degli Emirati Arabi Uniti, capitale dell'omonimo emirato. Situata a sud del Golfo Persico, nella Penisola araba, conta 3 478 300 abitanti. La città detiene il primato per il grattacielo più alto del mondo, Burj Khalifa, che ha un'altezza di quasi 830 metri. Nome proprio Significato e Curiosità su: Dubai ( approfondimento) (toponimo) (geografia) città degli Emirati Arabi Uniti Altre Definizioni con dubai; emirati; arabi; Emirati Uniti; Dieci arabi; Gli Arabi di Riad; Titolo da leader arabi;

DUBAI

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Uno degli Emirati Arabi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.