La Soluzione ♚ Una popolana ciarliera La definizione e la soluzione di 6 lettere: Una popolana ciarliera. COMARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una popolana ciarliera: Comare Morte (Der Gevatter Tod) è una fiaba tradizionale tedesca, raccolta dai fratelli Grimm come fiaba numero 44. Sostantivo Significato e Curiosità su: Comare Morte (Der Gevatter Tod) è una fiaba tradizionale tedesca, raccolta dai fratelli Grimm come fiaba numero 44. comare f sing (pl.: comari) (equivalente masculine: padrino) (regionale) testimone di nozze di una sposa (regionale) donna che rappresenta la madre di chi deve ricevere battesimo o cresima (regionale) levatrice (regionale, popolare) la morte Sillabazione co | mà | re Pronuncia IPA: /ko'ma.re/ Etimologia / Derivazione di latino commatre: cum (con) e mater (madre), ovvero "chi rappresenta legalmente la futura madre" Altre Definizioni con comare; popolana; ciarliera; Una donna pettegola; Donna ciarliera e pettegola;

La risposta a Una popolana ciarliera

COMARE

C

O

M

A

R

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Una popolana ciarliera' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.