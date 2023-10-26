Si tenevano nei forzieri

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Si tenevano nei forzieri' è 'Ori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORI

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Si tenevano nei forzieri nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ori

Quando la definizione "Si tenevano nei forzieri" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ori'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si tenevano nei forzieri
  • Risposta: ORI
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: O__
  • Inizia con: O
  • Finisce con: I

Le 3 lettere della soluzione

O Otranto
R Roma
I Imola

La soluzione 'Ori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si tenevano nei forzieri". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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