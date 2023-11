La definizione e la soluzione di: Il tavolo del commesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BANCO - BANCONE

Significato/Curiosita : Il tavolo del commesso

Arredamento Banco (dal longobardo panka e dal gotico banca) – elemento di arredamento di forme variabili, generalmente un mobile di legno costituito da un tavolo su cui scrivere o lavorare, a volte con annesso un sedile o una panca Geografia Banco – comune del Mali nel circondario di Dioïla

El Banco – comune della Colombia nel Dipartimento di Magdalena

Banco – frazione del comune svizzero di Bedigliora

Banco – frazione del comune italiano di Sanzeno Musica Banco del Mutuo Soccorso – gruppo rock italiano, a volte anche detto semplicemente Banco Banco – album del Banco del Mutuo Soccorso del 1975 Banco – album del Banco del Mutuo Soccorso del 1983

Altro Banco – sinonimo di banca

Banco – nel gioco d'azzardo, somma di denaro del giocatore che dirige il gioco o il giocatore stesso

Banco di prova – nelle officine, basamento di supporto sul quale si fissano i motori per le prove di funzionamento staccati dall'autoveicolo

Banco motore – in meccanica, sede fissa che vincola il movimento di rotazione dell'albero motore

Banco – gruppo di pesci che si muove in branco

Banco – rilievo sabbioso o roccioso poco al di sotto della superficie del mare (per convenzione, a una profondità inferiore a 200 metri dalla superficie marina)

Banco corallino – banco marino costituito da corallo

Banco dei pegni – istituzione finanziaria

Banco – personaggio del Macbeth di Shakespeare

