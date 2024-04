La definizione e la soluzione di 6 lettere: I suoi peli sono vibrisse. NARICE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La narice è l'orifizio esterno dell'organo olfattivo degli animali, per la quale passa l'aria inspirata per essere riscaldata, o raffreddata nelle regioni molto calde (in ogni caso, la zona nasale si comporta come uno scambiatore termico).

narice ( approfondimento) f sing (pl.: narici)

(anatomia) (medicina) ciascuna delle due aperture del naso soffiare dalle narici (popolare) buco del naso

Sillabazione

na | rì | ce

Pronuncia

IPA: /na'rite/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo naricae

Sinonimi

(scherzoso) frogia

Parole derivate