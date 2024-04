La Soluzione ♚ Sui cordless vale DEF La definizione e la soluzione di 3 lettere: Sui cordless vale DEF. TRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sui cordless vale def: Aggettivo Significato e Curiosità su tre inv (con valore generico) pochi Pensarci tre volte: pensarci più volte. indica qualcosa in una successione o in una pluralità in composizione con altri numeri forma cifre superiori tre ( approfondimento) 3 (matematica) numero naturale che segue due e precede quattro, rappresentato da 3 nel sistema arabo e da III in quello romano. Indica la quantità numerica di tre unità, ed è la somma del primo numero pari col primo numero dispari un numero è divisibile per 3 se la somma delle sue cifre è un multiplo di 3

da tre ossa fossilizzate di dinosauro i paleontologi italiani sono riusciti a risalire al più antico esemplare di Titanosauro in Europa meridionale vissuto 112 milioni di anni fa Sostantivo tre ( approfondimento) s. m. o f. inv. il segno del numero tre (scuola) voto insufficiente il numero tre Nei dadi, la faccia contrassegnata da tre punti.

(ellitt.) Le tre: le ore tre del mattino; le ore quindici. Sillabazione tré Pronuncia IPA: /'tre/ Etimologia / Derivazione dal latino tres Parole derivate trecentesco, trecentista, trecentistico, trecento, triangolo, triclinio, tridente, trino, tripode Termini correlati due, quattro Iperonimi numero, cifra Proverbi e modi di dire Non c'è due senza tre : una cosa accaduta già due volte non può che accadere anche una terza volta.

: una cosa accaduta già due volte non può che accadere anche una terza volta. Le disgrazie vengono sempre a tre per volta : le disgrazie non vengono mai da sole.

: le disgrazie non vengono mai da sole. Perché due più due non fanno tre : risposta scherzosa utilizzata quando non si vuole o non si sa rispondere

: risposta scherzosa utilizzata quando non si vuole o non si sa rispondere E tre ! : indica impazienza o insofferenza

: indica impazienza o insofferenza Ogni due per tre : molto spesso

TRE

La soluzione verificata di 3 lettere per risolvere 'Sui cordless vale DEF' è TRE.