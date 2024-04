La Soluzione ♚ Si staccano dal casco La definizione e la soluzione di 6 lettere: Si staccano dal casco. BANANE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si staccano dal casco: La banana è la bacca della pianta del banano, originario dei paesi con clima tropicale nel Sud-Est Asiatico (Malesia, Indonesia e Filippine), appartenente alla Famiglia delle Musaceae. Tale frutto si sviluppa (nella specie e nelle varietà commestibili) in una serie di grappoli. Le banane pesano tipicamente 90-200 g (circa il 20% del peso è da attribuire alla buccia), benché questo peso vari considerevolmente fra le differenti cultivar. Quasi tutte le moderne banane partenocarpiche utilizzate a scopo alimentare provengono dalle specie Musa acuminata e Musa balbisiana. Il nome scientifico delle banane è Musa acuminata, Musa balbisiana o ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La banana è la bacca della pianta del banano, originario dei paesi con clima tropicale nel Sud-Est Asiatico (Malesia, Indonesia e Filippine), appartenente alla Famiglia delle Musaceae. Tale frutto si sviluppa (nella specie e nelle varietà commestibili) in una serie di grappoli. Le banane pesano tipicamente 90-200 g (circa il 20% del peso è da attribuire alla buccia), benché questo peso vari considerevolmente fra le differenti cultivar. Quasi tutte le moderne banane partenocarpiche utilizzate a scopo alimentare provengono dalle specie Musa acuminata e Musa balbisiana. Il nome scientifico delle banane è Musa acuminata, Musa balbisiana o ... banane m pl (botanica) genere di piante Sostantivo, forma flessa banane ( approfondimento) f pl plurale di banana le banane sono ottime risorse energetiche Sillabazione ba | nà | ne Etimologia / Derivazione vedi banana Citazione Sinonimi (gergale) , (raro) soldi, denari Altre Definizioni con banane; staccano; casco; Sanno sbucciarle anche le scimmie; Piantagione con frutti a caschi; I tagliandi da cui si staccano gli assegni; Si staccano dal calendario; La Caterina casco d oro della canzone italiana; I centauri vi ripongono il casco; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si staccano dal casco

BANANE

B

A

N

A

N

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Si staccano dal casco' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.