Lo sposo di Andromeda

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Perseo (in greco antico: ese, Perséus) è un eroe della mitologia greca, figlio del re degli dei Zeus e di Danae e nipote del re di Argo Acrisio. Perseo viene ricordato soprattutto per l'uccisione della gorgone Medusa, per aver salvato Andromeda, poi diventata sua sposa, da un mostro marino e per essere stato re di Tirinto, dopo aver rinunciato al trono di Argo a favore di Megapente, e di Micene, città che fondò lui stesso. Dalla moglie Andromeda ebbe molti figli, tra cui Elettrione (suo erede e nonno di Eracle) e Gorgofone (madre di Icario e nonna di Penelope, sposa di Odisseo).

perse f plur

femminile plurale di perso

Voce verbale

perse

terza persona singolare dell'indicativo passato remoto di perdere participio passato femminile plurale di perdere

Sillabazione

pèr | se

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi perso

(voce verbale) vedi perdere

Sinonimi

lasciate, abbandonate

smarrite

perdute, consumate, sciupate, sprecate, scialacquate, dissipate

sconfitte, vinte, sconfitte, battute, finite

( senso figurato ) (da vizi, cattive abitudini) rovinate, danneggiate, screditate

rovinate, danneggiate, screditate ( senso figurato ) confuse, scoraggiate, stordite, intontite

confuse, scoraggiate, stordite, intontite irrecuperabili

Contrari

ritrovate, trovate, recuperate, rintracciate

vittoriose, vincitrici

(senso figurato) lucide, presenti

Varianti