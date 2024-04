La Soluzione ♚ Sportivo d eccezione La definizione e la soluzione di 4 lettere: Sportivo d eccezione. ASSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sportivo d eccezione: Asso è un film italiano del 1981 diretto da Castellano e Pipolo. Sostantivo Significato e Curiosità su: Asso è un film italiano del 1981 diretto da Castellano e Pipolo. asso ( approfondimento) m sing (pl.: assi) (giochi) (carte) carta da gioco contrassegnata dal disegno di un singolo seme; in molti giochi costituisce la carta di maggior valore, che consente di battere le altre e/o di ottenere il maggior punteggio asso di cuori/quadri/fiori/picche (nelle carte francesi o da poker)

(nelle carte francesi o da poker) asso di bastoni/spade/denari/coppe (nelle carte italiane) (senso figurato) persona estremamente brava in qualcosa, capace di eccellere nella propria professione o specialità surclassando tutti gli altri (utilizzato per lo più in ambito sportivo, ma non solo) asso del ciclismo

asso dell'aviazione

ho passato l'esame, sono proprio un asso ! Sillabazione às | so Pronuncia IPA: /'asso/ Etimologia / Derivazione dal latino as, assis, antica moneta in rame Sinonimi (senso figurato) campione, fuoriclasse, primatista, recordman, vincitore Contrari nullità

(familiare) schiappa Proverbi e modi di dire avere l'asso nella manica - poter contare su risorse o strategie nascoste di cui nessun altro (e in particolare nessun eventuale avversario) è al corrente

- poter contare su risorse o strategie nascoste di cui nessun altro (e in particolare nessun eventuale avversario) è al corrente piantare in asso: abbandonare inaspettatamente Altre Definizioni con asso; sportivo; eccezione; È a sinistra in autostrada; Attrarre imbevendosene; Docenti universitari; Drogare uno sportivo; Articolo per sportivo; Sandro giornalista sportivo della TV; A eccezione di; Lo è l eccezione; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Sportivo d eccezione

ASSO

A

S

S

O

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Sportivo d eccezione' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.