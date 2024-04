La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo sport con quattro stili. NUOTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il nuoto, cioè l'azione del nuotare, è un'attività individuale che permette all'essere umano di muoversi nell'acqua senza alcuna forza propulsiva diversa dalla propria energia corporea. Comprende, tra le attività umane, il movimento sia sulla superficie dell'acqua che sott'acqua (subacquea, mermaiding, nuoto artistico), i tuffi, la pallanuoto e altri giochi praticati in acqua. Lo si pratica in piscina, in acque libere (mari, oceani, laghi) o in acque vive (fiumi).

nuoto ( approfondimento) m sing

(sport) attività (effettuata in genere a scopo ricreativo o agonistico) che consiste nel muoversi nell'acqua attraverso l'uso delle braccia e delle gambe la pratica di esercizi che stimolano in modo apprezzabile il sistema cardiocircolatorio (jogging, nuoto o ciclismo) diminuisce del 35% la probabilità di sviluppare ipertensione arteriosa tra le persone che ne possono essere predisposte

Voce verbale

nuoto

prima persona singolare del presente semplice indicativo di nuotare

Sillabazione

nuò | to

Pronuncia

IPA: /'nwto/

Etimologia / Derivazione

vedi nuotare

Citazione

Parole derivate

pallanuoto, nuotatore, nuotata, nuotare

Iperonimi

sport

Proverbi e modi di dire