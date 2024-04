La definizione e la soluzione di 6 lettere: Si sono montati la testa. GASATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Voce verbale

Significato e Curiosità su: La Brasilena è una bevanda analcolica frizzante di tipo bibita a base di caffè. Classificata come acqua gasata al caffè e chiamata comunemente gazzosa al caffè, viene prodotta e commercializzata dal 1982 (dapprima esclusivamente nella regione Calabria e poi anche in Puglia, Campania e Sicilia) dalla società Acqua Calabria negli stabilimenti di Monte Covello nei pressi di Girifalco in provincia di Catanzaro; l‘azienda è gestita attualmente da Cesare Cristofaro, figlio del fondatore Salvatore Cristofaro. Viene esportata anche in Albania, Canada, Stati Uniti, Cina e Australia.

gasati

participio passato maschile plurale di gasare

Etimologia / Derivazione

vedi gasare