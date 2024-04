La Soluzione ♚ Scomparsa dileguata La definizione e la soluzione di 7 lettere: Scomparsa dileguata. SPARITA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Scomparsa dileguata: Roma sparita è una serie di centoventi acquerelli su carta, realizzati da Ettore Roesler Franz in tre riprese (quaranta quadri per ogni serie di date), tra il 1878 ed il 1896, che ritraggono la Roma di fine Ottocento raffigurando scene di vita quotidiana sulle vie del centro storico della capitale (gente che fa lavori comuni, stende i panni o li lava sul Tevere, che passeggia, che parla del più e del meno, fa compere ecc...). Voce verbale Significato e Curiosità su: Roma sparita è una serie di centoventi acquerelli su carta, realizzati da Ettore Roesler Franz in tre riprese (quaranta quadri per ogni serie di date), tra il 1878 ed il 1896, che ritraggono la Roma di fine Ottocento raffigurando scene di vita quotidiana sulle vie del centro storico della capitale (gente che fa lavori comuni, stende i panni o li lava sul Tevere, che passeggia, che parla del più e del meno, fa compere ecc...). sparita participio passato femminile singolare di sparire Sillabazione spa | rì | ta Etimologia / Derivazione vedi sparire Sinonimi scomparsa Altre Definizioni con sparita; scomparsa; dileguata; Lo è la scomparsa di chi è giovane; Il trentesimo giorno dalla scomparsa di un defunto; Cerca altre soluzioni cruciverba

SPARITA

