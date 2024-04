La definizione e la soluzione di 6 lettere: Sbarbare. RADERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: Dennis Lynn Rader (Pittsburg, 9 marzo 1945) è un serial killer statunitense, che uccise 10 persone nella contea di Sedgwick tra il 1974 e il 1991. Rader è conosciuto come il BTK Killer (o lo Strangolatore BTK), acronimo che significa "bind, torture and kill" (lega, tortura e uccidi) e descrive il suo "modus operandi". Il killer inviò lettere alla polizia e ai media locali in cui descriveva i dettagli delle uccisioni durante il periodo di tempo in cui gli omicidi avevano luogo. Dopo una lunga pausa negli anni novanta e durante gli inizi del 2000, Rader ricominciò a inviare lettere nel 2004, missive che nel 2005 lo condussero all'arresto e ...

radere (vai alla coniugazione)

tagliare alla radice; eliminare; ripulire; raschiare a fondo; distruggere radere al suolo

Sillabazione

rà | de | re

Etimologia / Derivazione

latino radere

Sinonimi

rasare, sbarbare, depilare

(di animali) tosare

tosare ( senso figurato ) rasentare, sfiorare, lambire

rasentare, sfiorare, lambire (al suolo)atterrare, demolire, abbattere, distruggere, smantellare, spianare

Contrari

costruire, edificare, erigere

(senso figurato) colpire, toccare, urtare

Termini correlati

rasoio, lametta da barba, radersi

Proverbi e modi di dire