La definizione e la soluzione di 5 lettere: La regione di Wiesbaden. ASSIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: L'Assia (in tedesco Hessen) è uno dei sedici Stati federati (Bundesländer) della Germania, quinto per popolazione. Comprendente in parte i bacini del Reno e del Meno e le regioni montuose del Taunus e dell'Odenwald. Confina con la Bassa Sassonia a nord, con la Renania settentrionale-Vestafalia e la Renania-Palatinato a ovest, con la Baviera e la Turingia a est e con il Baden Württemberg a sud. L'Assia è uno dei Lander più densamente popolati ed economicamente forte della Germania, in particolare nella zona di incrocio del Reno-Meno. La capitale dello stato è Wiesbaden, mentre la città più popolosa è Francoforte sul Meno.

Assia ( approfondimento)

(toponimo) Land della Germania nordoccidentale, con capitale Francoforte

Sillabazione

Às | sia

Pronuncia

IPA: /'assja/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.