La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il rapporto tra effetto e ciò che lo produce. CAUSALITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il nesso di causalità, in diritto, indica la relazione che lega in senso naturalistico un atto (o un fatto) e l'evento che vi discende, secondo la diversa prospettiva dinamica dalla quale si osserva un dato fenomeno.La causalità nella filosofia del diritto è una nozione che si riferisce al principio logico e fenomenologico per il quale tutte le cose e tutti i fatti hanno una "causa" (cosa, persona o fenomeno) che li ha creati, originati o modificati rendendoli così come osservabili al momento di riferimento.

causalità ( approfondimento)

rapporto che collega la causa con l’effetto (filosofia) (diritto) principio logico e fenomenologico per cui tutte le cose e tutti i fatti hanno una causa che li ha generati

Sillabazione

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

Deriva da causale a sua volta da causa