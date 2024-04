La Soluzione ♚ C è quello di Messina La definizione e la soluzione di 7 lettere: C è quello di Messina. STRETTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. C e quello di messina: Uno stretto è un braccio di acqua tra due terre che collega due bacini di acqua contigui. La differenza tra "stretto" e canale dipende dal tipo di masse d'acqua coinvolte, da un lato e dall'altro lato: se queste sono di caratteristiche chimico-fisiche simili (densità, salinità, temperatura) allora si parlerà di "canale" (della Manica, d'Otranto); se invece le caratteristiche sono dissimili si parlerà di "stretto": quello di Gibilterra, per esempio, separa acque oceaniche fredde e "dolci" da quelle mediterranee calde e salate. Queste differenze, in misura diversa, sono presenti anche nel basso Tirreno e nello Ionio (stretto di Messina) e in ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Uno stretto è un braccio di acqua tra due terre che collega due bacini di acqua contigui. La differenza tra "stretto" e canale dipende dal tipo di masse d'acqua coinvolte, da un lato e dall'altro lato: se queste sono di caratteristiche chimico-fisiche simili (densità, salinità, temperatura) allora si parlerà di "canale" (della Manica, d'Otranto); se invece le caratteristiche sono dissimili si parlerà di "stretto": quello di Gibilterra, per esempio, separa acque oceaniche fredde e "dolci" da quelle mediterranee calde e salate. Queste differenze, in misura diversa, sono presenti anche nel basso Tirreno e nello Ionio (stretto di Messina) e in ... stretto m sing di dimensioni limitate in larghezza un locale stretto

un vestito stretto in vita e largo sulle spalle

il vicolo è troppo stretto, quel camion non riuscirà a passarci premuto o afferrato con forza teneva stretto il bicchiere

tenere i denti stretti (premuti con forza tra loro) (di più elementi, cose o persone) che stanno molto vicini gli uni agli altri sull'autobus stavamo molto stretti

stavamo stretti gli uni agli altri per scaldarci (senso figurato) di una relazione o simili, che possiede un notevole grado di intimità un'amicizia stretta (di un regolamento o simili) rigoso, che non concede scappatoie o deroghe qui vige la stretta regola di rispettare il proprio prossimo (linguistica) in fonetica, di vocale pronunciata mantenendo una breve distanza tra lingua e palato (si veda anche la relativa accezione in chiuso) devi pronunciare la "o" più stretta Sostantivo stretto ( approfondimento) m sing (pl.: stretti) (geografia) braccio di mare (musica) la terza parte di una fuga musicale, caratterizzata da un ritmo serrato con entrate e risposte molto vicine tra loro Voce verbale stretto participio passato maschile singolare di stringere Sillabazione strét | to Pronuncia IPA: /'stretto/ Etimologia / Derivazione dal verbo stringere; la funzione come aggettivo segue anche quella del latino strictus Sinonimi (aggettivo) (di luogo) angusto, di larghezza ridotta, esiguo, insufficientemente largo, limitato, 'rimpicciolito, ristretto, sottile

angusto, di larghezza ridotta, esiguo, insufficientemente largo, limitato, 'rimpicciolito, ristretto, sottile addossato, calcato, compresso, pigiato, schiacciato

bloccato, chiuso, fissato, serrato,

(di vestito) aderente, attillato, fasciato, piccolo, ridotto, scomodo, striminzito

aderente, attillato, fasciato, piccolo, ridotto, scomodo, striminzito (di amico) intimo, profondo, prossimo, vicino

intimo, profondo, prossimo, vicino (a un muro, ad altre persone) compresso, pigiato, premuto, schiacciato, strizzato

compresso, pigiato, premuto, schiacciato, strizzato (a qualcuno) abbracciato, avvinghiato

abbracciato, avvinghiato legato, unito, avvicinato, congiunto, accostato

( senso figurato ) (di sentimento) intimo, riservato, segreto, profondo

intimo, riservato, segreto, profondo ammassato, accalcato, stipato

(di curva) a ridosso, rasente, addossato, a fianco

a ridosso, rasente, addossato, a fianco (di dovere) rigido, rigoroso, severo, preciso

rigido, rigoroso, severo, preciso (da necessità) costretto, obbligato

costretto, obbligato (di coltello) afferrato, brandito, impugnato, preso,

afferrato, brandito, impugnato, preso, (di patto, vincolo) stabilito, concluso, stipulato

stabilito, concluso, stipulato (da impegni, scadenze) assillato, attanagliato, circondato, incalzato,

assillato, attanagliato, circondato, incalzato, ( senso figurato ) avaro, parsimonioso, spilorcio, taccagno, tirchio,

avaro, parsimonioso, spilorcio, taccagno, tirchio, (di lingua, dialetto) puro, proprio, schietto

puro, proprio, schietto (sostantivo) braccio di mare, canale Contrari (aggettivo) ampio, esteso, spazioso, vasto

ampio, esteso, spazioso, vasto allargato, discosto, separato

allentato, aperto, dischiuso

(di vestito) abbondante, ampio, comodo, largo,

abbondante, ampio, comodo, largo, (di amico) lontano, superficiale

lontano, superficiale (di nodo, cappio), sbloccato

sbloccato (a un muro, ad altre persone, eccetera) sciolto,

sciolto, (a qualcuno) lasciato

lasciato slegato, allontanato

(di patto, vincolo) annullato, abolito, abrogato

annullato, abolito, abrogato (senso figurato) generoso, prodigo Parole derivate strettamente, strettoia, strettoio Termini correlati stretta, strettezza, strettire, strettoio, strettura Proverbi e modi di dire caffè stretto Altre Definizioni con stretto; quello; messina; Circoscrizione amministrativa; Taglia la punta meridionale del Cile; Quello dei Grandi Laghi compreso tra l Huron e l Ontario; Quello dei Grandi Laghi tra l Huron e l Ontario; Nelle università c è quello accademico; Celebre pittore da Messina; Messina sigla; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a C è quello di Messina

STRETTO

S

T

R

E

T

T

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'C è quello di Messina' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.