La definizione e la soluzione di 6 lettere: Progettare mentalmente. IDEARE Ad oggi, le matite da disegno hanno due scale: quella britannica, in lettere, e quella statunitense, in numeri. Il primo ad ideare un metodo di gradazione della durezza della grafite fu Nicolas-Jacques Conté che nel 1794 brevettò il metodo, usato tuttora con alcune modifiche sulla mescola. Prima di Conté, la durezza della matita era casuale poiché dipendeva dalla grafite utilizzata. Verbo Transitivo ideare (vai alla coniugazione) concepire con la fantasia qualcosa di nuovo ideare una nuova soluzione Sillabazione i | de | à | re Pronuncia IPA: /ide'are/ Etimologia / Derivazione deriva da idea Sinonimi concepire, immaginare, inventare, pensare, escogitare, architettare

proporsi, progettare, ipotizzare

congegnare, creare, teorizzare

studiare Contrari realizzare, compiere, concludere, ultimare, effettuare, attuare , terminare

imitare, copiare

Parole derivate ideativo

IDEARE

