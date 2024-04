La Soluzione ♚ Precede il pro nobis La definizione e la soluzione di 3 lettere: Precede il pro nobis. ORA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Precede il pro nobis: Avverbio Significato e Curiosità su ora con senso temporale: in questo momento, in questo istante Congiunzione ora si usa in relazione con almeno un altro "ora" e il significato è "in un momento" e "in un altro momento" si usa all'inizio di frase per indicare che si sta riprendendo il filo di un discorso Sostantivo ora f sing (pl.: ore) (fisica) (periodo di tempo) periodo di tempo di 60 minuti se qualcuno facesse il calcolo del tempo impiegato per ottenere una merendina, per esempio dal momento della semina del cacao e del grano, arriverebbe a circa 20 ore di lavoro (astronomia) ognuna delle 24 parti nelle quali è diviso il giorno, numerate da 0 a 23 da oggi è in vigore l'ora legale Voce verbale ora indicativo presente, terza persona singolare di orare imperativo presente, seconda persona singolare di orare Sillabazione (avverbio, congiunzione, sostantivo) ó | ra (forma verbale) ò | ra Pronuncia (avverbio, congiunzione, sostantivo) IPA: /'ora/ Ascolta la pronuncia : (forma verbale) IPA: /'ra/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione (avverbio, congiunzione, sostantivo) dal sostantivo latino hora con lo stesso significato del sostantivo; l'avverbio e la congiunzione derivano dall'ablativo hora del sostantivo latino (forma verbale) vedi orare Citazione Sinonimi (avverbio) adesso, immediatamente, in questo istante, in questo momento, subito

La risposta a Precede il pro nobis

ORA

