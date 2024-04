La Soluzione ♚ C è se non e è niente La definizione e la soluzione di 5 lettere: C è se non e è niente. VUOTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. C e se non e e niente: Aggettivo Significato e Curiosità su vuoto m sing che non contiene niente in sé (per estensione) con poche cose al suo interno oppure abbandonato o disabitato un appartamento vuoto (araldica) vuotato Sostantivo vuoto ( approfondimento) m sing vano, cavità vacua (spregiativo) mancanza di pensieri, concetti in discorso, componimento; vuotaggine (senso figurato) non perfezione il male è sorto da un vuoto rispetto alla conciliabilità esaustiva tra potenziale e realizzato (raro) riferimento ad un senso di desolazione mi ha detto che si sente vuoto (filosofia) mancanza assoluta ideale di materia (fisica) (meccanica) assenza di materia in un volume di spazio Voce verbale vuoto prima persona singolare dell'indicativo presente di vuotare Sillabazione vuò | to Pronuncia IPA: /'vwto/ Etimologia / Derivazione dal latino volgare vocitus che deriva da vacitus, a sua volta derivazione vacere ossia "vuotare" Sinonimi libero, scarico, sgombro, svuotato

(di luogo) deserto, disabitato, solitario, spopolato

deserto, disabitato, solitario, spopolato (di posto) disponibile, libero, vacante

disponibile, libero, vacante ( senso figurato ) fatuo, frivolo, inespressivo, insignificante, sconsiderato, sciocco, vacuo, vano

fatuo, frivolo, inespressivo, insignificante, sconsiderato, sciocco, vacuo, vano sgombrato, evacuato, ripulito, svaligiato

( senso figurato ) privo, mancante; , leggero, superficiale

privo, mancante; , leggero, superficiale spazio, cavità, incavo, vano

( senso figurato ) mancanza, assenza, carenza, insufficienza, deficienza, lacuna, omissione

mancanza, assenza, carenza, insufficienza, deficienza, lacuna, omissione (per estensione) (filosofia) nulla Contrari carico, colmo, ingombro, pieno, stipato, zeppo

affollato, gremito

occupato

denso, impegnato, importante, intelligente, significativo

colmato

( senso figurato ) serio, profondo, impegnato

serio, profondo, impegnato massa, ammasso, mucchio

(senso figurato) interesse, importanza, rilievo Parole derivate sottovuoto, vuotacessi, vuotaggine, vuotamente, vuotamento, vuotapozzi, vuotare, vuotata, vuotezza, vuotometro, vuotaggine, vuotazucchine Termini correlati (oggetto) recipiente, contenitore, bottiglia Proverbi e modi di dire vuoto a rendere

sotto vuoto

a vuoto

assegno a vuoto : assegno scoperto

: assegno scoperto fare il vuoto : estrarre l'aria da un recipiente

: estrarre l'aria da un recipiente girare a vuoto : agire per un fine senza riuscire ad ottenere nulla

: agire per un fine senza riuscire ad ottenere nulla stomaco vuoto : di chi non ha mangiato

: di chi non ha mangiato andare a vuoto : non fare goal

: non fare goal vuoto giuridico : senza una o più leggi appropriate per poter agire legalmente

: senza una o più leggi appropriate per poter agire legalmente vuoto costituzionale : mancanza di ordine politico tra i rappresentanti dei partiti

: mancanza di ordine politico tra i rappresentanti dei partiti vuoto politico : senza i rappresentanti adatti

: senza i rappresentanti adatti avere un vuoto : non riuscire a ricordare qualcosa che appunto precedentemente si aveva memorizzato Varianti (letterario) , (popolare) voto Altre Definizioni con vuoto; niente; Lo è il recipiente inutilizzato; C è se non c è niente; Si dice quando non c è più niente da fare; Per niente religiose; Per niente favorevole; Cerca altre soluzioni cruciverba

VUOTO

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'C è se non e è niente' è.