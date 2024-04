La definizione e la soluzione di 9 lettere: La maschera dell insincero. IPOCRISIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'ipocrisia (dal greco pµa «fingere») è l'atteggiamento con cui si esprimono sentimenti, pensieri, virtù o valori morali che la persona in realtà non possiede, o più semplicemente l'atto di mentire consapevolmente per attirare favori sociali o l'atto di agire secondo principi che vengono criticati allo stesso tempo. Secondo la psicologia morale, è il mancato rispetto da parte di una persona delle regole e dei principi morali che esprime. L'ipocrisia può derivare dal desiderio di nascondere motivi o sentimenti reali agli altri. In molte lingue, un ipocrita è qualcuno che nasconde le proprie intenzioni e la vera personalità. Più che ...

ipocrisia ( approfondimento) f (pl.: ipocrisie)

(psicologia) atteggiamento caratteristico di chi volontariamente pretende di avere ideali, emozioni e sentimenti che di fatto non ha, col fine di ottenere favori, di trarre in inganno o di stare lontano da chi non va d'accordo (per estensione) atto da ipocrita è una relazione caratterizzata dalle loro reciproche ipocrisie

Sillabazione

i | po | cri | sì | a

Pronuncia

IPA: /ipokri'zia/

Etimologia / Derivazione

dal greco ps, ( p + s: ypo=sotto + krinein=spiegare. Nell'antica Grecia l'ypokrites era l'attore, cioè colui che fingeva, simulava) cioè "simulazione, finzione"; derivazione di ipocrita

Citazione

Sinonimi

falsità, insincerità, finzione, doppiezza, simulazione

conformismo, perbenismo, convenzionalismo

doppiezza, falsità

Contrari

sincerità, onestà

chiarezza

Termini correlati

( per estensione ) malevolenza, malafede

malevolenza, malafede sotterfugio, ambizione ostinata

(per estensione) voltagabbana, tradimento

Varianti

(antico) ipocresia, pocrisia

Proverbi e modi di dire