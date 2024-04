La Soluzione ♚ La Jennifer detta JLo La definizione e la soluzione di 5 lettere: La Jennifer detta JLo. LOPEZ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La jennifer detta jlo: Jennifer Lynn Lopez, coniugata Affleck, conosciuta anche con il soprannome di J.Lo (New York, 24 luglio 1969), è una cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, produttrice discografica e produttrice cinematografica statunitense. Di origini portoricane, è una tra le maggiori esponenti del pop latino commerciale, la più ricca tra i latino-americani nell'ambiente hollywoodiano secondo Forbes, e la più influente attrice ispanica d'America secondo la lista dei "100 ispanici più influenti" della rivista People en Español. Dal 1999, ha lanciato dieci album, più volte presenti all'interno della classifica della Billboard 200. Vinse l'American ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Jennifer Lynn Lopez, coniugata Affleck, conosciuta anche con il soprannome di J.Lo (New York, 24 luglio 1969), è una cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, produttrice discografica e produttrice cinematografica statunitense. Di origini portoricane, è una tra le maggiori esponenti del pop latino commerciale, la più ricca tra i latino-americani nell'ambiente hollywoodiano secondo Forbes, e la più influente attrice ispanica d'America secondo la lista dei "100 ispanici più influenti" della rivista People en Español. Dal 1999, ha lanciato dieci album, più volte presenti all'interno della classifica della Billboard 200. Vinse l'American ... gruccia f (pl.: grucce) apparecchio ortopedico di varia forma usato, da chi è impossibilitato all'uso di uno o di entrambi gli arti, per sorreggersi con l'aiuto di appoggi per le mani e di un tutore che va ad inserirsi sotto l'ascella accessorio usato per appendervi o posarvi qualcosa, in particolare capi d'abbigliamento; anche trespolo per volatili A che cosa pensava egli, mutando i passi dell'uomo pensieroso A nulla, proprio a nulla. E del pari senza pensare a nulla, entrò in casa, appiccò il cappello alla prima gruccia del cappellinaio, e andò svogliato a sedersi su d'un divano del suo salotto. (Anton Giulio Barrili, L'olmo e l'edera) (regionale) maniglia o chiavistello dell'uscio o della finestra Emilio stette un momento esitante colla mano sulla gruccia della serratura; pensava se gli convenisse scassinare quella porta. (Vittorio Bersezio, La testa della vipera) (agricoltura) strumento utilizzato per piantare barbatelle e talee di viti (obsoleto) protesi rudimentale in legno per gli arti inferiori Sillabazione grùc | cia Pronuncia IPA: /'grutta/ Etimologia / Derivazione discussa, forse dal germanico longobardo krukkjia (confronta tedesco Krücke), bastone a uncino o a croce, che può essere accostato al latino crux, crucis "croce" Citazione Sinonimi stampella, bastone

La risposta a La Jennifer detta JLo

LOPEZ

L

O

P

E

Z

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'La Jennifer detta JLo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.