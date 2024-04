La Soluzione ♚ Jagger Rolling Stones La definizione e la soluzione di 4 lettere: Jagger Rolling Stones. MICK Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Jagger rolling stones: Sir Michael Philip Jagger, detto Mick (Dartford, 26 luglio 1943), è un cantautore, musicista e attore britannico. Fondatore e frontman dei Rolling Stones, è considerato una delle personalità più influenti della musica rock. Nel 2008 è stato posizionato al 16º posto nella lista dei 100 migliori cantanti secondo Rolling Stone. Nome proprio Significato e Curiosità su: Sir Michael Philip Jagger, detto Mick (Dartford, 26 luglio 1943), è un cantautore, musicista e attore britannico. Fondatore e frontman dei Rolling Stones, è considerato una delle personalità più influenti della musica rock. Nel 2008 è stato posizionato al 16º posto nella lista dei 100 migliori cantanti secondo Rolling Stone. Michele ( approfondimento) m (f.: Michela) nome proprio di persona maschile Sillabazione Mi | chè | le Etimologia / Derivazione dall'ebraico Mihaèl, ) "chi è come Dio" Altre Definizioni con mick; jagger; rolling; stones; Il vero nome di Topolino; I Rolling del rock; La band inglese di Paint it black The Rolling; Cerca altre soluzioni cruciverba

MICK

