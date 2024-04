La definizione e la soluzione di 6 lettere: Induce a darsi arie. VANITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Nel linguaggio comune, il termine vanità indica un'eccessiva credenza nelle proprie capacità e attrazione verso gli altri. Prima del XIV secolo non aveva alcun significato narcisistico, ma era considerata una futilità. Il relativo termine vanagloria oggi è visto come un sinonimo arcaico della vanità, un'ingiustificata vanteria. Dal suffisso vanus (mancanza di) e dal latino gloria. In ambito filosofico, la vanità si riferisce ad un più ampio senso di egoismo e superbia. Friedrich Nietzsche scrisse che, secondo lui, "la vanità è la paura di apparire originali: perciò è una mancanza di superbia, ma non necessariamente di originalità". In uno ...

vanità ( approfondimento) f inv

cosa vana millanteria, leggerezza nella stima del pregio e valore proprio una sottovalutazione delle proprie capacità porta inevitabilmente alla vanità dell'essere che viene interpretata come debolezza caratteristica di ciò che è di breve durata ovvero tentativo di trovare soddisfazione soltanto nelle cose materiali qualora si possa trovare beatitudine sembrerebbe inutile persino mangiare ogni giorno ma, al di là della vanità destabilizzante, siamo anche in questo mondo e quindi dobbiamo vivere al meglio (per estensione) (senso figurato) di colui che "nutre" ambizione per cose da lui invariabilmente "lontanissime" manifestando desiderio ed intenti senza franchezza; desiderio irrealizzato o inappagabile corrodersi di desiderio per onori e fama è vanità infatti qualcun altro arriva sempre ancora più forte

Sillabazione

va | ni | tà

Pronuncia

IPA: /vani'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino vanitas, derivazione di vanus ossia "vano, vuoto"

Citazione

Sinonimi

inanità, inconsistenza, inefficacia, inutilità, vuoto

(di persona) arroganza, superbia, orgoglio, presunzione, immodestia, amor proprio, ambizione, boria, vanagloria, ostentazione

arroganza, superbia, orgoglio, presunzione, immodestia, amor proprio, ambizione, boria, vanagloria, ostentazione leggerezza, superficialità, frivolezza

( per estensione ) "affettazione"

"affettazione" (di tentativo, sforzo, illusione) sterilità, infruttuosità

sterilità, infruttuosità (della fama, dei beni terreni) futilità, labilità, parvenza, falsità, illusione, sogno, miraggio, chimera

futilità, labilità, parvenza, falsità, illusione, sogno, miraggio, chimera apparenza, caducità, illusorietà

(di persona) ambizione frivola, civetteria, debolezza, fatuità, frivolezza, leggerezza, presunzione, vanagloria

ambizione frivola, civetteria, debolezza, fatuità, frivolezza, leggerezza, presunzione, vanagloria (di un discorso) vacuità

vacuità mania, debolezza

(di uno sforzo, di un tentativo) inutilità, inefficacia, improduttività, infruttosità

inutilità, inefficacia, improduttività, infruttosità (del piacere ecc.) fugacità, transitorietà, provvisorietà, precarietà

fugacità, transitorietà, provvisorietà, precarietà (letterario) incorporeità

Contrari

(di persona) modestia, umiltà, discrezione, serietà, importanza

modestia, umiltà, discrezione, serietà, importanza (di tentativo, sforzo, illusione) utilità, consistenza, efficacia, validità

utilità, consistenza, efficacia, validità (della fama, dei beni terreni) realtà, concretezza

realtà, concretezza (di un discorso) profondità

profondità (di persona) discrezione, modestia, serietà, semplicità, ritegno, riserbo

discrezione, modestia, serietà, semplicità, ritegno, riserbo (di uno sforzo, di un tentativo ecc.) , produttività

, produttività (letterario) corporeità

Termini correlati

ambizione

