Gli angoli del tavolo

SPIGOLI

La parola spigolo (dal latino spiculum, diminutivo di spica, punta) è utilizzata nella geometria solida per indicare i segmenti comuni a due facce di un poliedro, ovvero i lati di tali facce. Secondo una relazione scoperta da Eulero, il numero di spigoli in un poliedro è pari alla somma fra il numero di facce e il numero di vertici del poliedro stesso, diminuita di due. Talora è detta spigolo anche la retta di intersezione fra due piani non paralleli

Sostantivo, forma flessa

spigoli m pl plurale di spigolo

Voce verbale
spigoli seconda persona singolare dell'indicativo presente di spigolare prima persona singolare del congiuntivo presente di spigolare seconda persona singolare del congiuntivo presente di spigolare terza persona singolare del congiuntivo presente di spigolare terza persona singolare dell'imperativo presente di spigolare

Sillabazione
spì |go | li

Etimologia / Derivazione
vedi spigolo

