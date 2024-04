La Soluzione ♚ Un formaggio valdostano La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un formaggio valdostano. FONTINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un formaggio valdostano: La fontina (in francese fontine - fr. AFI: [f~tin]; in patois valdostano, fountin-a) è un formaggio a denominazione di origine protetta (DOP) valdostano, prodotto ad ogni mungitura e stagionato almeno 3 mesi. Il Consorzio produttori e tutela della DOP fontina vigila sulla produzione del prodotto e provvede alla marchiatura delle forme conformi. La Cooperativa produttori latte e fontina è il maggior produttore che raccoglie, stagiona e commercializza. Nel 1996 ha ottenuto dall'Unione europea la Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.). Nel 2016 la fontina è stata inserita dal Wall Street Journal in un elenco alfabetico tra 26 formaggi ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La fontina (in francese fontine - fr. AFI: [f~tin]; in patois valdostano, fountin-a) è un formaggio a denominazione di origine protetta (DOP) valdostano, prodotto ad ogni mungitura e stagionato almeno 3 mesi. Il Consorzio produttori e tutela della DOP fontina vigila sulla produzione del prodotto e provvede alla marchiatura delle forme conformi. La Cooperativa produttori latte e fontina è il maggior produttore che raccoglie, stagiona e commercializza. Nel 1996 ha ottenuto dall'Unione europea la Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.). Nel 2016 la fontina è stata inserita dal Wall Street Journal in un elenco alfabetico tra 26 formaggi ... fontina ( approfondimento) f sing (pl.: fontine) (gastronomia) tipo di formaggio una buona porzione di patate al forno con fontina , burro ed olio è tra i miei piatti preferiti Sillabazione fon | tì | na Pronuncia IPA: /fon'tina/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Termini correlati (per estensione) raclette Altre Definizioni con fontina; formaggio; valdostano; Dolci sardi con formaggio e miele; Un formaggio tenero; Formaggio in trecce o bocconcini; Saint-Didier centro valdostano noto per le terme; Centro valdostano noto per le terme: Saint-Didier; Cerca altre soluzioni cruciverba

