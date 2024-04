La definizione e la soluzione di 5 lettere: Falsi a due a due. DOPPI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

doppi m pl

plurale di doppio

Sostantivo, forma flessa

doppi m pl

plurale di doppio

Voce verbale

doppi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di doppiare prima persona singolare del congiuntivo presente di doppiare seconda persona singolare del congiuntivo presente di doppiare terza persona singolare del congiuntivo presente di doppiare terza persona singolare dell'imperativo di doppiare

Sillabazione

dóp | pi

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi doppio

vedi doppio (sostantivo) vedi doppiare

Sinonimi

doppiati, duplici, duplicati

( senso figurato ) falsi, subdoli, ambigui, ingannevoli, finti, ipocriti, subdoli, infidi, simulatori, dissimulatori, menzogneri, beffardi

falsi, subdoli, ambigui, ingannevoli, finti, ipocriti, subdoli, infidi, simulatori, dissimulatori, menzogneri, beffardi (letterario) mendaci

Contrari