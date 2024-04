La Soluzione ♚ L Erwin soprannominato la volpe del deserto La definizione e la soluzione di 6 lettere: L Erwin soprannominato la volpe del deserto. ROMMEL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L erwin soprannominato la volpe del deserto: Johannes Erwin Eugen Rommel (Heidenheim, 15 novembre 1891 – Herrlingen, 14 ottobre 1944) è stato un generale (feldmaresciallo) tedesco, durante la seconda guerra mondiale. Di origine sveva, dimostrò ottime doti di comando già nella prima guerra mondiale dove guidava un plotone di fanteria con il grado di tenente, ricevette la più alta decorazione al valore dell'Impero tedesco, la Pour le Mérite, per i risultati raggiunti con il suo reparto di truppe da montagna durante la battaglia di Caporetto nel 1917. Nel corso della seconda guerra mondiale Rommel si distinse alla guida di una Panzer-Division durante la campagna di Francia nel 1940 e ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Johannes Erwin Eugen Rommel (Heidenheim, 15 novembre 1891 – Herrlingen, 14 ottobre 1944) è stato un generale (feldmaresciallo) tedesco, durante la seconda guerra mondiale. Di origine sveva, dimostrò ottime doti di comando già nella prima guerra mondiale dove guidava un plotone di fanteria con il grado di tenente, ricevette la più alta decorazione al valore dell'Impero tedesco, la Pour le Mérite, per i risultati raggiunti con il suo reparto di truppe da montagna durante la battaglia di Caporetto nel 1917. Nel corso della seconda guerra mondiale Rommel si distinse alla guida di una Panzer-Division durante la campagna di Francia nel 1940 e ... combattimento ( approfondimento) m (pl.: combattimenti) evento in cui due o più persone combattono usualmente si acclamano i combattimenti davanti ai ring oppure quando non si riesce a dialogare (sport) incontro di uno sport in cui due contendenti combattono (arti marziali, pugilato, wrestling, kickboxing, ecc) sport di combattimento: colloquialmente inteso nelle varie forme della "lotta" agonistica (militare) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu navi da combattimento Sillabazione com | bat | ti | mén | to Pronuncia IPA: /kombatti'mento/ Etimologia / Derivazione da combattere Citazione Sinonimi lotta, battaglia, scontro, conflitto, contrasto, rissa, mischia, guerra, scaramuccia, duello, zuffa

( senso figurato ) polemica, contesa, controversia, disputa

polemica, contesa, controversia, disputa (sport) competizione, gara, incontro, match, prova, competizione Termini correlati combattere

( senso figurato ) ( per estensione ) inquadramento

inquadramento ( per estensione ) autodifesa

