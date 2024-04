La definizione e la soluzione di 8 lettere: Danno ristoro ai muscoli. MASSAGGI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il massaggio (dal greco massein che significa "impastare", "modellare") è la più antica forma di terapia fisica, utilizzata nel tempo da differenti civiltà, per alleviare dolori e decontrarre la muscolatura allontanando la fatica. Oggi trova spazio all'interno della fisioterapia, della medicina alternativa e nei trattamenti estetici. Ne esistono infatti diversi tipi, con differenti finalità: distensivi, muscolari, sportivi, antidolore, drenanti, anticellulite e rilassanti. La pratica ha origine, come storicamente noto, in India, si è poi successivamente diffusa in Cina paese nel quale è molto praticata e dal quale viene esportata in tutto ...

massaggi m pl

plurale di massaggio

Voce verbale

massaggi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di massaggiare prima persona singolare del congiuntivo presente di massaggiare seconda persona singolare del congiuntivo presente di massaggiare terza persona singolare del congiuntivo presente di massaggiare terza persona singolare dell'imperativo di massaggiare

Sillabazione

mas | sàg | gi

Etimologia / Derivazione

vedi massaggiare

Sinonimi