La definizione e la soluzione di 5 lettere: Crea oggetti preziosi. ORAFO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'oreficeria è l'arte della lavorazione dell'oro e di altri metalli preziosi, come l'argento colorato e il platino, per ottenere oggetti artistici. L'arte orafa è strettamente correlata con la gioielleria, i cui manufatti utilizzano i metalli preziosi come leganti per la produzione di gioielli con gemme. La lavorazione dell'oro, che fu uno dei primi metalli ad essere utilizzato per le doti di indistruttibilità e malleabilità, è per lo più identica a quella antica: i monili vengono infatti ottenuti tramite fusione e realizzati mediante varie tecniche, come il cesello, lo stampo, a sbalzo, a filigrana, la baccellatura.

orafo m sing

(arte) (tecnologia) relativo all'arte che utilizza metalli preziosi

Sostantivo

orafo m sing

(professione) (arte) (tecnologia) chi ricava oggetti d'arte da metalli preziosi

Sillabazione

ò | ra | fo

Pronuncia

IPA: /'rafo/

Etimologia / Derivazione

da oro

Sinonimi