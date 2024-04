La Soluzione ♚ Azionava la ghigliottina La definizione e la soluzione di 4 lettere: Azionava la ghigliottina. BOIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Azionava la ghigliottina: Il boia è una figura professionale che ha il compito di eseguire le sentenze di condanna alla pena di morte. Aggettivo Significato e Curiosità su: Il boia è una figura professionale che ha il compito di eseguire le sentenze di condanna alla pena di morte. boia m inv molto grande ho una sete boia Sostantivo boia ( approfondimento) inv (professione) (diritto) funzionario di stato col compito di eseguire condanne a morte (per estensione) furfante, delinquente imprecazione Sillabazione bò | ia Pronuncia IPA: /'bja/ Etimologia / Derivazione forse dal provenzale boia o dal latino boia Citazione Sinonimi carnefice, aguzzino, giustiziere, torturatore

(per estensione) delinquente, furfante, manigoldo Altre Definizioni con boia; azionava; ghigliottina; Un esecutore di sentenze capitali; Uccise Luigi XVI; La lama della ghigliottina; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Azionava la ghigliottina

BOIA

B

O

I

A

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Azionava la ghigliottina' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.