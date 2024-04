La Soluzione ♚ L aria delle officine La definizione e la soluzione di 9 lettere: L aria delle officine. COMPRESSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L aria delle officine: Una compressa è una forma farmaceutica solida contenente una dose unica di uno o più principi attivi, ottenuta generalmente per compressione di un volume di particelle (in genere polveri) e destinate a somministrazione orale.Le compresse sono la forma farmaceutica più comoda e favorevole per la compliance del paziente. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Una compressa è una forma farmaceutica solida contenente una dose unica di uno o più principi attivi, ottenuta generalmente per compressione di un volume di particelle (in genere polveri) e destinate a somministrazione orale.Le compresse sono la forma farmaceutica più comoda e favorevole per la compliance del paziente. compressa f sing femminile singolare di compresso Sostantivo compressa f sing (pl.: compresse) (medicina) porzione di garza o altro tessuto imbevuta di preparati medicinali e utilizzata per il trattamento esterno di ferite, infezioni o simili il medico ha applicato una compressa di garza sulla zona ustionata (medicina) , (farmacologia) pasticca medicinale da assumersi per via orale, realizzata comprimendo insieme dei farmaci in polvere il medico mi ha prescritto tre compresse al giorno lontano dai pasti

alcune compresse curative possono avere il gusto di vaniglia, altre di lampone o fragola e così via

ci sono compresse alquanto rare che si sciolgono in bocca Voce verbale compressa participio passato femminile singolare di comprimere Sillabazione com | près | sa Pronuncia IPA: /kom'prssa/ Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi compresso

(sostantivo) da compresso , come participio passato del verbo comprimere ; influenzato anche dal francese compresse

, come participio passato del verbo ; influenzato anche dal francese (voce verbale) vedi comprimere Sinonimi (aggettivo) premuta, schiacciata, pressata, pigiata, calcata, deformata

premuta, schiacciata, pressata, pigiata, calcata, deformata ( senso figurato ) (di spesa) contenuta, limitata, ridotta

contenuta, limitata, ridotta ( senso figurato ) repressa, soffocata, oppressa, frenata , trattenuta, dominata

repressa, soffocata, oppressa, frenata , trattenuta, dominata (medicinale) pillola, pastiglia, cachet, pasticca, confetto

pillola, pastiglia, cachet, pasticca, confetto (per medicazioni) garza, benda

Altre Definizioni con compressa; aria; officine; L aria di certe pistole; Quella d aria si gonfia; Un aria canicolare; L aria dei palloni gonfiati; Officine con i laminatoi; Lavorano nelle officine; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L aria delle officine

COMPRESSA

C

O

M

P

R

E

S

S

A

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'L aria delle officine' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.