La Soluzione ♚ Anfiteatro La definizione e la soluzione di 5 lettere: Anfiteatro. ARENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Anfiteatro: Sostantivo Significato e Curiosità su arena f sing (pl.: arene) (teatro) (archeologia) (architettura) teatro scoperto, costruito come gli antichi anfiteatri, usato per il circo equestre, spettacoli drammatici e corride (geologia) terra arida, trita, infeconda, che trovasi per lo più sul lido del mare, nel greto dei fiumi e nel deserto (poesia) lido marino Voce verbale arena terza persona singolare dell'indicativo presente di arenare seconda persona singolare dell'imperativo presente di arenare Sillabazione a | rè | na Pronuncia IPA: /a'rena/ Etimologia / Derivazione dal latino (h)arena Sinonimi arenile, litorale, rena, sabbia, spiaggia

deserto

(archeologia) anfiteatro, circo

anfiteatro, circo ( per estensione ) campo ( da gioco), stadio

campo ( da gioco), stadio (nella boxe) ring Parole derivate rena Proverbi e modi di dire seminare sull'arena : far cosa inutile Altre Definizioni con arena; anfiteatro; Antico anfiteatro; Roccia formata da sabbia; Noto monumento di Verona; Città francese con un famoso anfiteatro romano; Il monumentale anfiteatro di Roma; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Anfiteatro

ARENA

A

R

E

N

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Anfiteatro' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.