La definizione e la soluzione di 8 lettere: Vianello e Sandra Mondaini. RAIMONDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Raimondo Vianello (Roma, 7 maggio 1922 – Milano, 15 aprile 2010) è stato un attore, conduttore televisivo e sceneggiatore italiano. Considerato uno dei padri fondatori della televisione italiana insieme a Corrado e Mike Bongiorno. Durante la sua carriera, iniziata alla fine degli anni '40, ha lavorato a lungo per il cinema come attore comico e sceneggiatore, per poi divenire un conduttore televisivo di noti varietà, dapprima in Rai (Un due tre, Tante scuse) e in seguito in Fininvest (Attenti a noi due), per poi cimentarsi nella conduzione di quiz televisivi (Zig Zag) e programmi sportivi (Pressing). Nel 1998 fu conduttore del Festival di ...

Raimondo ( approfondimento) m

nome proprio di persona italiano maschile

Sillabazione

Rai | món | do

Pronuncia

IPA: /raj'mondo/

Etimologia / Derivazione

dal latino Raimundus