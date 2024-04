La definizione e la soluzione di 7 lettere: La usano i muratori per fare gli archi. CENTINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La cèntina è un'opera provvisionale che viene usata in architettura e in edilizia come "base d'appoggio" per il posizionamento dei conci di un arco o di una volta, qualora siano in mattoni, o per farne da cassaforma al getto, qualora siano in calcestruzzo.

centina ( approfondimento) f sing (pl.: centine)

(edilizia) (architettura) base d'appoggio provvisoria di una colonna (aeronautica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) ciascuno dei componenti geometrici trasversali della struttura dell'ala o dell'impennaggio di un aeromobile, posti perpendicolarmente rispetto al longherone, col compito di mantenere intatto il profilo dell'ala o dell'impennaggio e di permettere il trasferimento sul longherone delle sollecitazioni a cui il rivestimento stesso è soggetto

Voce verbale

centina

terza persona singolare dell'indicativo presente di centinare seconda persona singolare dell'imperativo di centinare

Sillabazione

cèn | ti | na

Pronuncia

IPA: /'tntina/

Etimologia / Derivazione

vedi centinare