La Soluzione ♚ Una stanza per esecuzioni La definizione e la soluzione di 10 lettere: Una stanza per esecuzioni. CAMERA A GAS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una stanza per esecuzioni: La camera a gas è un metodo di esecuzione della pena di morte, ispirato all'introduzione dei gas venefici durante la prima guerra mondiale, introdotto negli Stati Uniti negli anni venti del Novecento; una metodologia simile fu sfruttata poi dai nazisti per lo sterminio di massa degli ebrei nei lager durante l'Olocausto. Negli Stati Uniti fu usato per la prima volta l'8 febbraio 1924. Locuzione nominale Significato e Curiosità su: La camera a gas è un metodo di esecuzione della pena di morte, ispirato all'introduzione dei gas venefici durante la prima guerra mondiale, introdotto negli Stati Uniti negli anni venti del Novecento; una metodologia simile fu sfruttata poi dai nazisti per lo sterminio di massa degli ebrei nei lager durante l'Olocausto. Negli Stati Uniti fu usato per la prima volta l'8 febbraio 1924. camera a gas ( approfondimento) (storia) (politica) (militare) (diritto) camera stagna per eseguire condanne a morte con gas velenosi, in uso soprattutto nella Germania nazista contro la popolazione ebraica, e negli Stati Uniti per alcune esecuzioni Sillabazione Pronuncia Etimologia / Derivazione da camera e gas Altre Definizioni con camera a gas; stanza; esecuzioni; Stanza spaziosa; La stanza degli Inglesi; Nella stanza e nella cucina; Esecuzioni sommarie compiute da folle inferocite; Uno specialista in esecuzioni capitali;

