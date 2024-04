La Soluzione ♚ Una riunione su Zoom La definizione e la soluzione di 15 lettere: Una riunione su Zoom. VIDEOCONFERENZA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una riunione su zoom: Si definisce videoconferenza la combinazione di due tecnologie, dove si ha l'interazione sincrona in audio, video e dati fra due o più soggetti. Tipico è l'uso all'interno di gruppi di lavoro (workgroup) geograficamente dislocati su più sedi aziendali. Come l'audioconferenza, la videoconferenza è un tipo di teleconferenza cioè un sistema di multiconferenza audio/video/web che mette in comunicazione tra loro dispositivi diversi (PC con o senza webcam, telefono fisso o mobile, videoconferenza) rendendoli interattivi tra loro. Sostantivo Significato e Curiosità su: Si definisce videoconferenza la combinazione di due tecnologie, dove si ha l'interazione sincrona in audio, video e dati fra due o più soggetti. Tipico è l'uso all'interno di gruppi di lavoro (workgroup) geograficamente dislocati su più sedi aziendali. Come l'audioconferenza, la videoconferenza è un tipo di teleconferenza cioè un sistema di multiconferenza audio/video/web che mette in comunicazione tra loro dispositivi diversi (PC con o senza webcam, telefono fisso o mobile, videoconferenza) rendendoli interattivi tra loro. videoconferenza ( approfondimento) f (pl.: videoconferenze) (elettronica) (informatica) incontro di lavoro tra persone dislocate in sedi diverse, messo in atto con computer o telefoni Sillabazione vi | de | o | con | fe | rèn | za Etimologia / Derivazione Da video e conferenza Altre Definizioni con videoconferenza; riunione; zoom; Un simposio via web; La riunione che diede un nuovo assetto all Europa post-napoleonica; Una riunione di jazzisti che improvvisano; La riunione al gran completo degli organi di partito; Cerca altre soluzioni cruciverba

VIDEOCONFERENZA

Lae verificata di 15 lettere per risolvere 'Una riunione su Zoom' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.