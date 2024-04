La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una riunione di studiosi o di politici. CONGRESSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il termine congresso è usato per indicare: il parlamento di certi stati; l'assemblea alla quale spetta il massimo potere decisionale nei partiti, sindacati e altre associazioni.Il termine "Congresso" è inoltre presente nella denominazione di alcuni partiti, soprattutto in stati ex colonie britanniche, come sinonimo di partito (si pensi al Congresso Nazionale Indiano). Fuori dalla politica, il termine indica genericamente un insieme di persone riunite per scopi comuni e scambio d'opinioni.

congresso ( approfondimento) m sing (pl.: congressi)

incontro, riunione, assemblea, conferenza partito politico (politica) (diritto) nella maggior parte delle repubbliche presidenziali, nome dato al parlamento

Sillabazione

con | grès | so

Pronuncia

IPA: /kon'grsso/

Etimologia / Derivazione

dal latino congressus cioè "incontro, convegno" a sua volta derivazione di congredi ossia "camminare insieme, incontrarsi", unione di con- e gradi ovvero "camminare"

Sinonimi

(di stati) conferenza, tavola rotonda, consiglio

conferenza, tavola rotonda, consiglio (di politici, medici) riunione, convegno, simposio

riunione, convegno, simposio (di Stati Uniti d’America) parlamento

parlamento (eufemismo) coito

Parole derivate