La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il tessitore funambolo. RAGNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'Uomo Ragno (in diverse opere e nell'originale inglese Spider-Man), il cui vero nome è Peter Parker, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics. Creato dallo scrittore Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko, è apparso per la prima volta sul n. 15 della collana Amazing Fantasy (agosto 1962) nella Silver Age dei fumetti con una breve storia che riscosse un successo tale da convincere l'editore a dedicargli una propria testata l'anno successivo intitolata The Amazing Spider-Man (vol. 1), ancora in corso di pubblicazione. Oltre alla testata principale il personaggio è apparso in molte altre testate come Web of ...

ragno ( approfondimento) m sing (pl.: ragni)

(zoologia) animale senza vertebre, con il corpo suddiviso in due sezioni, caratterizzato per il fatto che produce i fili delle ragnatele (araldica) figura araldica convenzionale che rappresenta l'insetto montante, cioè visto dall'alto e con la testa rivolta verso il capo dello scudo (chimica) pezzo di vetreria da laboratorio utilizzato nella distillazione

Sillabazione

rà | gno

Pronuncia

IPA: /'rao/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo araneus per il classico aranea, "ragno", dal greco antico arachne; deriva dalla tessitrice Aracne, personaggio mitologico che sconfisse Minerva in una gara di ricamo: per vendicarsi la dea la trasformò in un animale obbligato a tessere la sua tela fino alla morte

Citazione

Sinonimi

aracnide

( cinema ) , ( televisione ) treppiede

, treppiede labrace

Parole derivate

ragnatela, fior ragno, toporagno

Termini correlati

esoscheletro, aracneo

'

Alterati

( diminutivo ) ragnetto, ragnettino, ragnino, ragnolino

ragnetto, ragnettino, ragnino, ragnolino ( accrescitivo ) ragnone

ragnone (peggiorativo) ragnaccio

Iponimi

tarantola

Iperonimi

eucariote, animale, metazoo, invertebrato, artropode, aracnide

Proverbi e modi di dire