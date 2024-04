La Soluzione ♚ Le Russe più orientali La definizione e la soluzione di 9 lettere: Le Russe più orientali. SIBERIANE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le russe piu orientali: Il gatto siberiano è una razza di gatto risultata dalla selezione naturale fra il gatto selvatico dei boschi ed il gatto domestico portato nella Russia siberiana da alcuni coloni nel loro peregrinare, avvenuta intorno all'anno 1050. Gli esemplari di questa razza sono caratterizzati dal pelo semi-lungo e da dimensioni massicce, ma compatte. Le condizioni climatiche molto rigide hanno reso questo piccolo felino un forte, resistente e scaltro cacciatore dal mantello idrorepellente e cute particolarmente spessa per una migliore termoregolazione corporea. Una particolarità di questa razza consiste nella sua totale o quasi incapacità di ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il gatto siberiano è una razza di gatto risultata dalla selezione naturale fra il gatto selvatico dei boschi ed il gatto domestico portato nella Russia siberiana da alcuni coloni nel loro peregrinare, avvenuta intorno all'anno 1050. Gli esemplari di questa razza sono caratterizzati dal pelo semi-lungo e da dimensioni massicce, ma compatte. Le condizioni climatiche molto rigide hanno reso questo piccolo felino un forte, resistente e scaltro cacciatore dal mantello idrorepellente e cute particolarmente spessa per una migliore termoregolazione corporea. Una particolarità di questa razza consiste nella sua totale o quasi incapacità di ... siberiane f pl plurale di siberiana (geografia) della Siberia (per estensione) di temperature molto basse Sostantivo siberiane f pl plurale di siberiana abitanti della Siberia Sillabazione si | be | rià | ne Etimologia / Derivazione vedi siberiano Altre Definizioni con siberiane; russe; orientali; Villette russe; Se sono russe non sono sempre innevate; Tratto delle Alpi orientali; Cagnolini orientali; Templi orientali; Cerca altre soluzioni cruciverba

SIBERIANE

