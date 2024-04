La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il Robert di Novecento. DE NIRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Robert Anthony De Niro (New York, 17 agosto 1943) è un attore, regista cinematografico e produttore cinematografico statunitense con cittadinanza italiana. Interprete prolifico e versatile, è considerato uno dei migliori attori della storia del cinema, soprattutto per l'importante produzione a cavallo tra gli anni settanta e gli anni novanta del XX secolo, in cui ha avuto modo di lavorare con rinomati registi in pellicole di enorme successo. Perfezionista noto per la maniacale preparazione e documentazione dei suoi ruoli, ha interpretato alcuni tra i più noti, travagliati e complessi personaggi apparsi sullo schermo. Ha inoltre ampliato la ...

doppiatore ( approfondimento) m sing

(professione) (cinematografia) chi traduce a voce un film straniero chi fa parlare un personaggio in un'opera d'animazione (metallurgia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

dop | pia | tò | re

Pronuncia

IPA: /doppja'tore/

Etimologia / Derivazione

da doppiare