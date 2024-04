La Soluzione ♚ Lo si fa a poker La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo si fa a poker. RILANCIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo si fa a poker: Nei media seriali, un reboot, in italiano anche rilancio o riavvio, è un'opera che rappresenta un nuovo inizio per un universo immaginario, opera, o serie. Un reboot scarta la narrazione preesistente e ne ricrea i personaggi, le trame e il contesto della storia. Sostantivo Significato e Curiosità su: Nei media seriali, un reboot, in italiano anche rilancio o riavvio, è un'opera che rappresenta un nuovo inizio per un universo immaginario, opera, o serie. Un reboot scarta la narrazione preesistente e ne ricrea i personaggi, le trame e il contesto della storia. rilancio m sing (pl.: rilanci) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale rilancio prima persona singolare dell'indicativo presente di rilanciare Sillabazione ri | làn | cio Pronuncia IPA: /ri'lanto/ Etimologia / Derivazione vedi rilanciare Sinonimi rimando, rinvio; rimessa

( senso figurato ) (nel calcio) recupero, ripescaggio

recupero, ripescaggio (di oggetto) lancio, tiro, rinvio, respinta, rimando

lancio, tiro, rinvio, respinta, rimando ( senso figurato ) riproposta, ripresa

riproposta, ripresa (nel poker, nelle aste) aumento della puntata, maggiore offerta Contrari (senso figurato) abbandono

RILANCIO

