La Soluzione ♚ Pesci inconfondibili La definizione e la soluzione di 16 lettere: Pesci inconfondibili. CAVALLUCCI MARINI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Pesci inconfondibili: Hippocampus è un genere di pesci della famiglia Syngnathidae che comprende attualmente 54 specie di pesci d'acqua salata conosciuti comunemente come cavallucci marini o ippocampi, per via della testa che ricorda quella di un piccolo cavallo. Tedesco Sostantivo Significato e Curiosità su: Hippocampus è un genere di pesci della famiglia Syngnathidae che comprende attualmente 54 specie di pesci d'acqua salata conosciuti comunemente come cavallucci marini o ippocampi, per via della testa che ricorda quella di un piccolo cavallo. Seepferd n (ittiologia) cavalluccio marino, ippocampo Sillabazione See | pferd Pronuncia IPA: /'zepfet/ parola composta da See ("mare") + Pferd ("cavallo") Iperonimi Fisch Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, edizione online su dwds.de

Duden Rechtschreibungswörterbuch, voce "Seepferd" (edizione online su duden.de) Altre Definizioni con cavallucci marini; pesci; inconfondibili; Ha i pesci in mostra in vetrina; I pesci come gli squali; Pesci geometrici; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Pesci inconfondibili

CAVALLUCCI MARINI

C

A

V

A

L

L

U

C

C

I

M

A

R

I

N

I

Lae verificata di 16 lettere per risolvere 'Pesci inconfondibili' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.