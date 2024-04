La Soluzione ♚ Le pesa il farmacista La definizione e la soluzione di 4 lettere: Le pesa il farmacista. DOSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le pesa il farmacista: Giuseppe Dosi (Roma, 28 dicembre 1891 – Sabaudia, 5 febbraio 1981) è stato un poliziotto italiano. Il suo nome rimane prevalentemente legato al ruolo che esercitò alla nascita dell'Interpol. Nel corso della sua carriera partecipò a diverse importanti indagini, in particolar modo al celebre caso Girolimoni, l'imputato accusato ingiustamente di gravi ed infamanti reati ai danni di bambine nella città di Roma. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Giuseppe Dosi (Roma, 28 dicembre 1891 – Sabaudia, 5 febbraio 1981) è stato un poliziotto italiano. Il suo nome rimane prevalentemente legato al ruolo che esercitò alla nascita dell'Interpol. Nel corso della sua carriera partecipò a diverse importanti indagini, in particolar modo al celebre caso Girolimoni, l'imputato accusato ingiustamente di gravi ed infamanti reati ai danni di bambine nella città di Roma. dosi f pl plurale di dose Voce verbale dosi seconda persona singolare dell'indicativo presente di dosare prima persona singolare del congiuntivo presente di dosare seconda persona singolare del congiuntivo presente di dosare terza persona singolare del congiuntivo presente di dosare terza persona singolare dell'imperativo di dosare Sillabazione dò | si Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi dose

vedi dose (voce verbale)vedi dosare Sinonimi (plurale di dose) quantità determinate, quantità prescritte, cartine, prese, presine, bag; razioni, parti, porzioni

quantità determinate, quantità prescritte, cartine, prese, presine, bag; razioni, parti, porzioni ( familiare ) quantità grandi quantità, mucchi

quantità grandi quantità, mucchi (seconda persona singolare dell'indicativo presente di dosare) misuri, pesi, regoli, dividi, frazioni, spartisci

misuri, pesi, regoli, dividi, frazioni, spartisci (seconda persona singolare dell'indicativo presente di dosare) (senso figurato) distribuisci, risparmi, razioni, centellini, lesini Contrari (seconda persona singolare dell'indicativo presente di dosare) sprechi, sciupi, sperperi Altre Definizioni con dosi; pesa; farmacista; Una sporgenza nel tronco; Detto dei moti dell acqua marina; Si trascurano sulla pesa; Pesa meno dell acqua; Le vende il farmacista; Parità del farmacista;

