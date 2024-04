La Soluzione ♚ Per gli inglesi è daughter La definizione e la soluzione di 6 lettere: Per gli inglesi è daughter. FIGLIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Per gli inglesi e daughter: Figlia è la persona femminile generata dai genitori. La controparte maschile è il figlio. A volte il termine figlia può essere usato come epiteto affettuoso rivolto da una persona anziana o degna di riverenze o considerazione nei confronti di una ragazza o di una giovane, ma anche di una donna adulta, in espressioni appunto di vocazione affettuosa ma anche di compatimento. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Figlia è la persona femminile generata dai genitori. La controparte maschile è il figlio. A volte il termine figlia può essere usato come epiteto affettuoso rivolto da una persona anziana o degna di riverenze o considerazione nei confronti di una ragazza o di una giovane, ma anche di una donna adulta, in espressioni appunto di vocazione affettuosa ma anche di compatimento. figlia f sing femminile di figlio Agrippina era la figlia di Germanico

la regina Elisabetta è la figlia di Giorgio VI Sillabazione fì | glia Pronuncia IPA: /'fia/ Etimologia / Derivazione vedi figlio Sinonimi bambina, ragazza, femmina; donna

( per estensione ) discendente, erede

discendente, erede ( scherzoso ) rampolla

rampolla (senso figurato) conseguenza Contrari antenata Termini correlati figlio Altre Definizioni con figlia; inglesi; daughter; Un parente stretto ma acquisito; Uno dei più celebri romanzi di Alexandr Puskin; Il molo nei porti inglesi; Vecchie spider inglesi; L aiuto degli Inglesi; Il Rice che canta The blower s daughter; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Per gli inglesi è daughter

FIGLIA

F

I

G

L

I

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Per gli inglesi è daughter' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.